Маск высмеял «независимые» СМИ, оставшиеся без финансирования USAID

Глава департамента эффективности государственного управления в США, американский предприниматель Илон Маск, с иронией высказался о так называемых «независимых» СМИ России и Украины, которые лишились финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). Соответствующую публикацию бизнесмен разместил в социальной сети X .

«Независимые СМИ», надрываюсь от смеха», — написал Маск.

Он опубликовал пост, сопроводив его изображением, на котором было написано: «независимые СМИ в России и на Украине теряют финансирование из-за заморозки USAID».

При этом Маск не уточнил, какие СМИ имеет в виду.

В среду Марко Рубио, госсекретарь США и исполняющий обязанности главы USAID, заявил, что власти планируют провести тщательную проверку деятельности агентства. По его словам, целью этой проверки является определение того, насколько финансирование программ соответствует международной политике действующей администрации.

Рубио отметил, что USAID расходовало средства «во вред» Соединенным Штатам. Он также предположил, что после переоценки в некоторых случаях помощь будет возобновлена или увеличена.

Ранее журнал Time поместил на обложку очередного номера Илона Маска, сидящего в кресле президента США. В номере также появилась статья о бизнесмене. В ней описывалось, как DOGE, возглавляемый Маском, несмотря на отсутствие устава, сайта и четко прописанных юридических полномочий, парализовал работу USAID, которое обладает огромным бюджетом, многолетней историей и задачам

Ранее Маск назвал USAID «преступной организацией», которой «пора умереть».