Иранская студентка разделась на улице в знак протеста. Ее арестовали и избили

Iran International: студентка в Иране разделась на улице в знак протеста

Студентка Исламского университета Азад в Тегеране сняла одежду и прошлась по кампусу из-за преследования за неправильное ношение хиджаба. Об этом сообщило издание Iran International .

В Сети распространилось видео с девушкой, которая ходила по двору Научно-исследовательского отдела университета в нижнем белье. На другой записи видно, как неизвестные затолкали студентку в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Девушка устроила протест после того, как подверглась притеснениям за неправильное ношение хиджаба. Члены военизированного формирования «Басидж» сорвали со студентки платок и одежду, сообщило издание Amir Kabir Newsletter. Во время ареста девушку избили и ударили головой о дверь машины.

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области ранее скорректировало требования к внешнему виду учащихся и запретило носить в школах религиозную одежду, в том числе хиджабы и никабы.