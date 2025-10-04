Орбан заявил о заинтересованности Венгрии в существовании Украины

Венгрии выгодно существовании Украины в качестве буферной зоны между ней и Россией. Об этом порталу Hetek заявил премьер-министр Виктор Орбан.

Он уточнил, что Венгрия не хочет иметь общие границы Германией, Турцией и Россией. Он подчеркнул, что существование Украины отвечает стратегическим интересам страны.

«Хорошо то, что между Венгрией и Россией находится территория, которая теперь называется Украиной», — уточнил венгерский премьер.

Ранее Орбан обратился к Евросоюзу с просьбой не брать на себя судьбу Украины и тем более отправлять военный контингент на ее территорию. Он объяснил, что принимать республику в состав объединения нецелесообразно. По его словам, Украина живет «очень тяжелой судьбой», которую европейским государствам не стоит разделять.

Премьер добавил, что Венгрия может помогать стране, но не будет голосовать за ее включение в ЕС, потому что это означало бы втягивание союза в военный конфликт