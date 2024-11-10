Разборка в мексиканском баре унесла жизни 10 человек

Полиция Мексики: при стрельбе в баре в Керетаро погибли 10 человек

Неизвестные открыли огонь в баре в мексиканском городе Керетаро. Погибли минимум 10 человек, еще семеро получили ранения, сообщила пресс-служба полиции штата.

Председатель муниципального управления по общественной безопасности Керетаро Хуан Луис Ортис уточнил, что стрельба произошла в субботу, 9 ноября. К зданию бара на автомобиле подъехали четверо вооруженных людей, вошли внутрь и начали стрелять.

«Известно, что жертвами стали 10 человек и еще семеро получили ранения», — сказал он.

Ортис добавил, что машину нападавших позднее нашли сожженной на территории муниципалитета Эль-Маркес штата Керетаро. Правоохранители в рамках расследования происшествия уже задержали одного из подозреваемых.

В конце октября очередной шутинг в США унес жизни пятерых человек, трое жертв — подростки. Стрельба произошла в доме к юго-востоку от Сиэтла.