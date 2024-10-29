Разбогатевшие в России миллиардеры купили пятизвездочный отель в Майами

Bloomberg: инвесторы Рубены купили отель в Майами за 400 млн долларов

Инвестиционная компания Reuben Brothers Ltd. братьев Дэвида и Саймона Рубенов, разбогатевших в России в 1990-х, купила пятизвездочный отель в Майами. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Гостиница состоит из 348 номеров и кондоминиумов. Инвесторы приобрели отель у владельцев фирм Tricap и RFR за 400 миллионов долларов.

В 90-х Рубены сделали в России состояние на продаже металлов. После распада Советского Союза братья активно участвовали в «алюминиевых войнах». Так СМИ называли борьбу за владение крупнейшими металлургическими предприятиями.

Ранее стало известно, что бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский задолжал России свыше 5,7 миллиона рублей. Долг накопился за ущерб «по преступлениям физическим или юридическим лицам».