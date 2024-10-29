Инвестиционная компания Reuben Brothers Ltd. братьев Дэвида и Саймона Рубенов, разбогатевших в России в 1990-х, купила пятизвездочный отель в Майами. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Гостиница состоит из 348 номеров и кондоминиумов. Инвесторы приобрели отель у владельцев фирм Tricap и RFR за 400 миллионов долларов.
В 90-х Рубены сделали в России состояние на продаже металлов. После распада Советского Союза братья активно участвовали в «алюминиевых войнах». Так СМИ называли борьбу за владение крупнейшими металлургическими предприятиями.
Ранее стало известно, что бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский задолжал России свыше 5,7 миллиона рублей. Долг накопился за ущерб «по преступлениям физическим или юридическим лицам».
Разбогатевшие в России миллиардеры купили пятизвездочный отель в Майами
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