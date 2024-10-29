Бывший министр транспорта Украины задолжал в России свыше 5,7 миллиона рублей

Бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский задолжал в России более 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным агентства, экс-министр оказался должен России пять миллионов 750 тысяч и 12 рублей. Долг накопился за ущерб «по преступлениям физическим или юридическим лицам».
В 2019 году Рудьковского осудили в России за участие в нападении на служебные помещения и транспорт дипломатов из РФ, чтобы «осложнить международные отношения». Речь идет о событиях 14 июня 2014 года, когда радикалы забросали посольство России в Киеве яйцами, краской и кусками брусчатки.
Тогда Рудьковский был депутатом Верховной рады. Он кинул в российское посольство камень и скрылся с места ЧП. Ущерб зданию и автомобилям оценили почти в 14 миллионов рублей.
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