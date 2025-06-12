Разбившийся в Индии самолет исчез с радаров спустя минуту после взлета

Flightradar24: сигнал упавшего в Индии лайнера пропал через минуту после взлета

Самолет, упавший в Индии, пропал с радаров почти сразу после взлета. Об этом сообщил портал Flightradar24 .

Пассажирский самолет потерпел крушение в индийском штате Гуджарат рядом с аэропортом Ахмадабада.

«Сигнал от воздушного судна был потерян в 10:08 по местному времени (12:08 мск — прим. ред.) на высоте 625 футов (около 191 метра — прим. ред.) менее чем через минуту после взлета», — отметил Flightradar24.

В результате крушения самолета погибли минимум 110 человек. Всего на борту рухнувшего Boeing находились 242 человека, из них — два пилота и 10 бортпроводников. Момент крушения самолета в Индии попал на видео.

Катастрофа в Индии стала первой для Boeing Dreamliner.