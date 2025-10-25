Разбитые надежды. Европа оставила Зеленского без активов России

Европейские союзники Украины не согласовали решение о конфискации замороженных российских активов, разбив тем самым надежды президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

«Приглашенный на саммит, Владимир Зеленский во второй половине дня все еще надеялся на положительное решение», — говорится в материале.

Но Бельгия выступила против, опасаясь последствий такого шага. Кроме того, украинский лидер так и не смог объяснить европейским партнерам, чем они могут помочь Киеву. Все, что он сделал, лишь поддержал принятие нового пакета санкций против России.

Авторы издания отметили, что страны ЕС исчерпали свои возможности по поддержке киевского режима. Что касается США, то американцы сбросили всю ответственность на Европу, отстранившись от помощи Украине. Мало того, у Евросоюза больше нет денег для поддержки Киева.

Ранее в США оценили итоги саммита в Брюсселе, отметив, что это серьезно ударит по Украине.