Руководство Евросоюза не способно справиться с нарастающими экономическими проблемами стран-участниц, которые грозят перерасти в полномасштабный кризис для всего блока. Об этом сообщило издание Politico .

Авторы материала отметили, что стоимость обслуживания государственного долга Германии выросла до максимальных показателей за последние 15 лет. По такому же пути пошли Франция и Италия.

На этом фоне правительство вынуждено повышать налоги и сокращать расходы, что сказывается на привлекательности стран среди потенциальных кредиторов.

Источники издания отметили, что команда главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен справиться с нарастающей угрозой экономического кризиса не способна. Все денежные вопросы распределены между временно исполняющими обязанности советниками, которые одновременно отвечают за другие направления.

Кроме того, в составе Еврокомиссии нет постоянного ответственного, который бы решал экономические вопросы.

По словам источников, фон дер Ляйен построила «геополитическую Еврокомиссию», сконцентрировавшись на проблемах обороны и безопасности. Растущие экономические проблемы в эту орбиту не попали, и новый потенциальный кризис станет серьезным испытанием для всего Евросоюза.

Ситуацию осложнила растущая потребность ЕС в новых займах. В мае правительство блока увеличило план финансирования на этот год со 160 до 180 миллиардов евро из-за выросших трат на безопасность и поддержку Украины.

В середине июля глава европейской дипломатии Кая Каллас после заседания по очередному пакету антироссийских санкций признала, что введенные ограничения плохо сказались на экономике ЕС.

При этом она подчеркнула, что отказываться от дальнейшего давления на Россию блок не собирается и продолжит терпеть экономические проблемы ради долгосрочного мира.