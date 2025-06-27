Французский президент Эммануэль Макрон приехал на саммит ЕС в Брюсселе через 1,5 часа после начала и выглядел «заметно растрепанным». Об этом сообщило издание Euractiv .

Оно не исключило, что лидер Франции проспал важную встречу. Подобные случаи очень редки на мероприятиях такого высокого уровня.

«Но один большой вопрос: где Эммануэль Макрон? Мы не видели его прибытия, и он также не явился на предварительную встречу либеральной группы», — отметило Euractiv.

Издание добавило, что Макрон мог опоздать в результате позднего завершения саммита НАТО в Гааге, из-за которого сбилось его расписание.

Ранее глава государства опубликовал в TikTok ролик о саммите G7 под трек «Капибара» российского исполнителя Сто-Личный Она-Нас (настоящее имя —Алексей Плужников). На кадрах видно, как Макрон и другие мировые лидеры идут на сцену для фотосессии.