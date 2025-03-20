Супруга президента Франции Брижит Макрон — растлитель детей, и западные элиты покрывают ее. Такое сенсационное заявление в программе американского журналиста Такера Карлсона сделал его гость журналист Клейтон Моррис.

Он заявил, что западная элита скрывает тайну Макрон, потому что это их общая тайна.

В беседе Такер Карлсон признался, что ранее скептически относился к обвинениям в адрес супруги французского президента. Однако их поддержала американка Кэндис Оуэнс, которую журналист считал «умной и доброй». Такер отметил, что после расследования Оуэнс начал задумываться о достоверности ее утверждений, что Брижит Макрон раньше была мужчиной.

Гость Такера Клейтон Моррис заявил, что именно Бриджит растлила Эммануэля Макрона. При этом он заявил, что в мире существует механизм защиты таких детей и упомянул о масштабах торговли людьми.

«Ими пользуются, с ними плохо обращаются, а затем выбрасывают. И поэтому вполне логично, что людей вроде Брижит Макрон, которые растлевают детей, будут защищать. Вся эта история с элитами невероятно отвратительна, — заявил Моррис.