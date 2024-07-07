Отношение украинских военных к пленным похоже на действия нацистов во время Второй мировой войны. Такую оценку «Известиям» дал подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен, комментируя историю с расстрелом просившего украинских боевиков о помощи раненого российского солдата.

Собеседник журналистов подчеркнул, что западные СМИ практически ничего не писали о жестокости украинских военных, хотя уже всем давно понятно — подобные вещи происходят очень давно.

«Многое из того, что делают Вооруженные силы Украины, напоминает действия нацистов во время Второй мировой войны.<…> Существовали последователи Бандеры. И немцы были потрясены их безжалостностью», — заявил Расмуссен.

Подполковник добавил, что после окончания военного конфликта всех причастных к бессудным расправам над безоружными необходимо привлечь к ответственности за военные преступления.

О расстреле безоружного российского военного ранее сообщил обозреватель газеты The New York Times Томас Гиббонс-Нефф со ссылкой на немецкого медика Каспара Гроссе, входившего в состав подразделения ВСУ.

Собеседник журналиста рассказал, что раненого российского солдата нашли ползущим по траншее. Увидев людей в форме, он по-русски и по-английски просил о медицинской помощи. Пока санитары искали бинты, двое украинских солдат выстрелили в живот и голову раненому.

Гроссе добавил, что это стало не единственным случаем подобного поведения. Он пояснил, что также видел, как в сложившего оружие российского военного бросили гранату.