Расстрелявшего израильских дипломатов в США могут казнить

Элиасу Родригесу, убившему двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, грозит смертная казнь. Об этом предупредила временный прокурор США Жанин Пирро, сообщил канал NBC News.

Пирро уточнила, что дело по факту жестокого убийства молодой израильской пары расследуют как преступление на почве ненависти и терроризма.

Жертв Родригеса звали Ярон Лищинский и Сара Милгрим. Он застрелил их 22 мая у Еврейского музея в центре Вашингтона. Пара работала в посольстве Израиля и вскоре собиралась сыграть свадьбу.

Перед стрельбой стрелок выкрикнул: «Свободу Палестине!» — а при задержании заявил полиции, что сделал это «для Газы».

Сейчас Родригес находится под арестом. Предварительное слушание по делу пройдет 18 июня.