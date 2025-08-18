Расстояние решает все. На Западе оценили исход воздушного боя между Су-27 и F35

MWM: исход воздушного боя между F-35 и Су-27 зависит от дистанции между ними

Исход воздушной схватки российского истребителя Су-27 и современного американского F-35 будет зависеть от дистанции, на которой она состоится. Об этом сообщил западный журнал Military Watch Magazine .

Издание прокомментировало перехват российских боевых самолетов Су-27 и Су-24М над Балтийским морем 3 августа, когда в Италии подняли по тревоге два истребителя F-35А. По его оценкам, такие встречи станут происходить все чаще.

F-35A становятся основой не только истребительного флота США, но и основным истребителем союзников по НАТО. И разрабатываются в первую очередь для уничтожения наземных целей в условиях развитой ПВО противника. Если говорить о Су-27, то здесь в приоритете решение задач типа «воздух-воздух».

В материале отметили, что эти самолеты — противоположность друг другу по материалу планера, вооружению и авионике. Кроме того, «некогда передовой самолет все больше устаревает».

«Если Су-27 вступит в воздушный бой с F-35, то на больших дистанциях F-35 будет иметь подавляющее преимущество», — говорится в статье.

При этом у американского истребителя нет ракет для ближнего боя, а у Су-27 имеются Р-73. В сочетании со значительно большей маневренностью российский самолет имеет преимущество над F-35 в бою на визуальном расстоянии.

Ранее российские военные сбили украинский тяжелый истребитель Су-27 на Запорожском фронте.