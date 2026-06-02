Американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс заявила, что нашла неопровержимые доказательства того, что жена президента Франции Брижит Макрон — мужчина. Об этом она сообщила ТАСС .

«Расследование уже завершено: не вызывает никаких сомнений, что Брижит Макрон — мужчина*. Я изучила этот вопрос, исследовала его и говорю: это был школьный учитель Эммануэля», — сказала Оуэнс.

По словам блогера, суть иска против нее совсем не в этом: первая леди Франции подала в суд за то, что Оуэнс обвинила ее в краже документов сестры или брата.

«Она утверждает, что я назвала ее воровкой, но не мужчиной. Это полное сумасшествие», — добавила журналистка.

С марта 2024 года Оуэнс неоднократно заявляла, что Брижит Макрон на самом деле родилась мужчиной*. В ноябре прошлого года вокруг супругов снова возник скандал: их заподозрили в найме киллера для устранения неугодных людей, в том числе расследующих тему пола Брижит.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.