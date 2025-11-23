Рассекреченная переписка Эпштейна показала связь с лингвистом Хомским

Связь покончившего с собой предпринимателя и торговца секс-услугами Джеффри Эпштейна и известного американского философа и лингвиста Ноама Хомского оказалась глубже и теснее, чем считалось ранее. Об этом сообщила газета The Guardian , изучившая рассекреченные письма из уголовного дела бизнесмена.

Выяснилось, что философ продолжал вести переписку с Эпштейном во время его первого срока в 18 месяцев, который тот получил из-за сделки со следствием с 2015 по 2017 год.

Среди тем, которые они обсуждали, были политика, финансы и даже джазовая музыка.

Из этой переписки следует, что Хомский признал получение 270 тысяч долларов от Эпштейна, хотя ранее отрицал подобные обвинения, подчеркивая, что «не брал ни цента».

Изучившая раскрытую переписку Эпштейна газета Daily Express объявила об упоминании в документах покойной королевы Великобритании Елизаветы II.

О ней упоминал американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии Мюррей Гелл-Манн, который также фигурировал в черной книге Эпштейна, куда он вносил близких ему людей.