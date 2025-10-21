Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что НАТО в авральном режиме готовится к войне с Россией. С чем связана такая спешка западных стран и насколько возможно прямое боестолкновение, рассказал 360.ru политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, многие страны НАТО действительно проводят учения и наращивают военные расходы, и одна из главных причин — крайне низкие рейтинги лидеров: у Эммануэля Макрона и Кира Стармера они не превышают 15%, а Фридриха Мерца уже считают самым непопулярным канцлером в истории Германии.

Именно поэтому, как считает Дудаков, все они и рассказывают об угрозе с Востока, чтобы попытаться сплотить народ вокруг себя. Однако, по словам политолога, это у них вряд ли получится, а следующий электоральный цикл в Европе приведет к власти новое поколение политиков.

«Я думаю, что в рамках этого цикла мы распрощаемся со многими из тех, кто сейчас надувает щеки и представляет себя главными борцами с якобы имеющей место русской угрозой», — подчеркнул собеседник 360.ru.

