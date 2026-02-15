Sohu: Путин перехитрил журналиста из США, спросившего его о Тайване

Президент России Владимир Путин перехитрил американского журналиста, задавшего ему провокационный вопрос о Тайване. Об этом сообщило китайское издание Sohu .

Репортер задал Путину непростой вопрос, желая узнать, как поведет себя Россия, если китайская армия предпримет действия по освобождению Тайваня. Американец явно хотел загнать российского лидера в угол, но переоценил свои возможности.

«Путин сначала улыбнулся, и его мимика выдавала уверенность, спокойствие и неторопливость. Он словно сообщил репортеру, что раскусил его уловку», — отметили авторы издания.

Если бы Путин поддержал Китай, то западные СМИ использовали бы его слова для нападок на Россию и дальнейшего нагнетания ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В том случае, если бы Путин не проявил солидарность с китайскими властями, то это сыграло бы на руку США, пытающимся рассорить обе страны.

Российский лидер разочаровал репортера, ответив, что ему неизвестно о планах Китая по вопросу Тайваня, а оценивать события, которые не произошли, нет смысла. Китайцы же восхитились ответом Путина.

Ранее журналист Павел Зарубин опубликовал архивные кадры с фрагментом беседы Путина и американского журналиста Майкла Бома в 2003 году.