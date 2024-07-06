Диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» планировали еще до присоединения Крыма и начала спецоперации на Украине. Об этом сообщило издание Welt am Sonntag .

В статье процитировали экс-главу немецкой разведки (BND) Герхарда Шиндлера. По его словам, улики, свидетельствующие о причастности к взрывам киевской группировки, не означают, что заказчиком были именно власти Украины.

В материале также указали, что в 2023 году польская разведка передала BND данные о лицах, которые могут иметь отношение к диверсии. В этом списке оказались члены экипажа яхты «Андромеда». Судно было зарегистрировано в России, из-за чего в Польше пришли к выводу, что заказчиком подрыва стала российская сторона.

Ранее шведский МИД назвал бесполезным международное расследование по терактам на «Северных потоках». По словам дипломатов, дальнейшие поиски виновников ни к чему не приведут.