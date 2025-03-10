Раскрыты характеристики американской ракеты, созданной на случай войны с Китаем

Компания Lockheed Martin представила дозвуковую крылатую ракету Common Multi-Mission Truck (CMMT) большей дальности, адаптированную к применению в Тихоокеанском регионе в случае конфликта с Китаем. Издание Life назвало ключевые особенности этой новинки.

Новый ракетный комплекс универсален. CMMT позволяет производить запуск с вертолета, самолета или даже транспортного С-130. Возможно, для пуска получится приспособить и некоторые гражданские борты.

Подобное возможно за счет модульной конструкции ракеты. Эта характеристика затронула и боевую часть — Lockheed Martin приготовила широкий спектр боеголовок для различных целей.

Стоимость ракеты — около 150 тысяч долларов за единицу. Для сравнения — другая американская ракета JASSM стоит свыше 1,5 миллиона долларов. В CMMT интегрируют технологии искусственного интеллекта. Наведение обеспечат благодаря спутникам.

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