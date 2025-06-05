Психотерапевт Федорович раскритиковал идею дополнительных выходных для страдающих выгоранием

Концепция увеличения продолжительности отдыха для лиц с психоэмоциональным истощением вызывает вопросы у специалистов. По мнению психотерапевта высшей категории Александра Федоровича, данная инициатива лишена четких критериев и может привести к злоупотреблениям. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
«Это размытое понятие без ясного содержания. Сегодняшний термин психоэмоционального выгорания — это расплывчатая фраза, не имеющая конкретного значения. Ни один эксперт не сможет отличить его от дезадаптивной реакции, депрессивного состояния или астенического синдрома», — заявил он в интервью.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести дополнительные дни отдыха для таких случаев. Он напомнил, что ВОЗ еще в 2019 году признала эмоциональное выгорание заболеванием. Среди симптомов врачи выделяют постоянную усталость, низкую концентрацию, раздражительность и потерю мотивации.
Футболисты из Можайска победили на областном первенстве
За какие грибы на даче посадят в тюрьму
Часть рейсов авиаперевозчиков могут перевести из Москвы
Благоустройство парка «Папанинская дача» начали в Королеве
Родителям захотели возвращать часть средств за путевки в летние лагеря
Ивана Краско не отправляли в реабилитационный центр
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте