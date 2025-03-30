Раскрыта возможная схема создания на Украине временного правительства
МИД: решение о создании временного правительства может принять только СБ ООН
В МИД России сообщили о разработке особого механизма о создании временной администрации под эгидой ООН в государстве, где есть планы ввести подобное управление. Об этом ТАСС сообщили в дипломатическом ведомстве.
Главным условием является договоренность сторон, которая достигается либо напрямую между оппонентами, либо через посредников в лице представителей третьих стран.
Затем это обращение направляется в ООН. Это может сделать генеральный секретарь международной организации, посредники или участвующие в процессе стороны.
Далее поручение для разработки основных принципов создания временной администрации разработает Совет Безопасности ООН. Документ следует на рассмотрение генсеку ООН, а затем возвращается на изучение в Совбез.
После этого глава ООН готовит доклад о создании временной администрации. В нем проговаривается бюджет и штатное расписание работы.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш назвал действующие власти Украины легитимными.