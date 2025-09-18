Раскрыта важная особенность ядерного арсенала США

MWM: США — единственная страна с тактическим ядерным оружием на стелс-самолетах

США — единственная ядерная держава, применяющая малозаметные самолеты для доставки тактического ядерного оружия. Особенность арсенала Вашингтона назвали в публикации Military Watch Magazine.

«Соединенные Штаты являются единственной страной, которая размещает ТЯО, используя стелс-истребители и бомбардировщики-невидимки, уклоняющиеся от радаров», — отметили аналитики.

Истребители F-35 Lightning II могут переносить термоядерные бомбы B61. Их мощность можно регулировать.

В конце августа Трамп рассказал о планах по сокращению ядерных вооружений, он напомнил, что США обладают самым большим арсеналом. Россия занимает второе место, а Китай пока отстает, но за пять лет может догнать.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что риск ядерного конфликта в мире вызывает беспокойство. По его словам, в мире вместо конструктивных инициатив набирают обороты конфронтационное мышление и социальное напряжение.