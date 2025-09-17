Токаев предупредил об угрозе ядерного Армагеддона

Риск ядерного конфликта в мире вызывает беспокойство. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев , выступая на Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

«Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия», — добавил он.

По словам Токаева, в мире вместо конструктивных инициатив набирают обороты конфронтационное мышление и социальное напряжение. В этих условиях глава Казахстана призвал вести конструктивную дипломатию и призвал религиозных лидеров сделать все возможное, чтобы удержать мир от хаоса.

В августе издание Politico сообщило, что в ближайшие пять лет на Земле могут вспыхнуть пять новых вооруженных конфликтов, и один из них затронет Россию.