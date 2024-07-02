Надзирательница в Великобритании попалась на работе в OnlyFans и интиме с заключенным

Работавшую в тюрьме Лондона модель OnlyFans задержали за секс с арестантом

Фото: Unsplash

Сотрудницу тюрьмы Уандсворт на юго-западе Лондона Линду Де Соузу Абреу задержали за интимную связь на рабочем месте. Выяснилось, что она снималась на OnlyFans, сообщила газета The Sun.

Латиноамериканка состояла в браке и вместе с супругом выкладывала в интернет свои похождения. Но последнее видео публиковать на OnlyFans муж и жена не собирались — его снял и распространил среди заключенных второй арестант, придерживавший дверь во время свидания сокамерника с надзирательницей.

«Вот как мы живем в Уондсворте. <…> Я буду с ними драться. Никто не придет», — сказал он.

Во время рандеву рация женщины постоянно сигналила, а в комнату пытались войти. Впоследствии 29-летнюю сотрудницу задержали по подозрению в неправомерном поведении на государственной службе. В тюрьму явилась разъяренная девушка заключенного с ребенком.

Другой скандал разгорелся в богатейшей семье Великобритании. Пракаша Хиндуджи и его родственников отправили в тюрьму за эксплуатацию прислуги.

Багреева: на портале поставщиков Москвы разместили свыше 1,5 млн закупок от регионов

Держать язык за зубами и разбираться в себе. Что принесет ретроградный Нептун

Квинси Промес прощается со «Спартаком». Навсегда ли?

Греция перешла на шестидневку. Что ждет Россию?

«Пацанки» — это не рехаб. Анастасия Наточий — о борьбе с зависимостью после шоу

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте