Раскрыта правда о базах США. Как Трамп обнулил «безопасность под зонтиком»

Если раньше американские базы считались важным сдерживающим фактором, то теперь они стали гарантией втягивания в конфликт. Оказалось, что для КСИР не составляет труда ударить объектам в ОАЭ или в Катаре.

«В итоге вышло так, что все страны Ближнего Востока, принявшие у себя базы, оказались на передовой войны, к которой они оказались не готовы в такой степени, в какой надеялись на технологическое лидерство и защиту США», — отметили авторы.

Ирану удалось перегрузить системы Patriot и THAAD беспилотниками и баллистическими ракетами, в результате страны региона оказались в ловушке. Им приходится выполнять военные договоры с США, несмотря на удары КСИР, которые наносят колоссальный экономический урон.

От военной операции сильно пострадали ОАЭ, важной статьей дохода которых был туризм. В ответ на удары власти страны планируют заморозить иранские активы на миллиарды долларов.