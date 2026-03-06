ОАЭ могут заморозить активы Ирана на миллиарды долларов

ОАЭ рассматривают возможность заморозки иранских активов. Об этом сообщили источники издания The Wall Street Journal .

«Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность заморозки иранских активов на миллиарды долларов, хранящихся в этом государстве Персидского залива», — указано в публикации.

По информации газеты, если ОАЭ решат пойти на такой шаг, Иран столкнется с серьезными ограничениями в доступе к иностранной валюте и международным торговым сетям.

По данным источников WSJ, представители Эмиратов уже в частном порядке предупредили Исламскую республику о возможности принятия таких мер. Активы оцениваются в миллиарды долларов.

Несколько источников также заявили, что власти ОАЭ также рассматривают возможность ввести специальные меры для борьбы с незаконными операциями Ирана.

Накануне в Абу-Даби прогремели взрывы вблизи международного аэропорта. По данным IRIB, Иран ударил по штабу американских военных.