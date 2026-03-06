ОАЭ могут заморозить активы Ирана на миллиарды долларов
ОАЭ рассматривают возможность заморозки иранских активов. Об этом сообщили источники издания The Wall Street Journal.
«Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность заморозки иранских активов на миллиарды долларов, хранящихся в этом государстве Персидского залива», — указано в публикации.
По информации газеты, если ОАЭ решат пойти на такой шаг, Иран столкнется с серьезными ограничениями в доступе к иностранной валюте и международным торговым сетям.
По данным источников WSJ, представители Эмиратов уже в частном порядке предупредили Исламскую республику о возможности принятия таких мер. Активы оцениваются в миллиарды долларов.
Несколько источников также заявили, что власти ОАЭ также рассматривают возможность ввести специальные меры для борьбы с незаконными операциями Ирана.
Накануне в Абу-Даби прогремели взрывы вблизи международного аэропорта. По данным IRIB, Иран ударил по штабу американских военных.