Раскрыта неожиданная причина отставки главы ВМС Британии

Главнокомандующий Военно-морскими силами (ВМС) Великобритании адмирал Бен Ки покинул должность из-за романа с подчиненной. Об этом сообщила газета The Financial Times .

По данным источника, ранее Ки уже говорил коллегам о желании покинуть пост главы ВМС летом: его не устраивали внутренние процессы в ведомстве. По личным соображениям 59-летний офицер подал в отставку раньше, чем стало известно о его отношениях с подчиненной.

В Министерстве обороны Британии по этому факту начали внутреннее расследование.

«Первый морской лорд-адмирал Бен Ки покинул руководство военно-морскими силами. Его обязанности временно будет исполнять второй морской лорд-вице-адмирал Мартин Коннелл до объявления постоянной замены», — ответили в ВМС.

Известно, что Ки женат и воспитывает трех детей. Он не посетил мероприятия 8 мая, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны.

Ранее британский министр международного развития Аннелиза Доддс ушла в отставку из-за сокращения бюджета.