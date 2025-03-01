Британский министр международного развития ушла в отставку

Британский министр по делам международного развития Аннелиза Доддс ушла в отставку на фоне сокращения властями бюджета для помощи другим государствам ради увеличения оборонных расходов. Об этом она сообщила в социальной сети X.

«Я вынуждена подать заявление об отставке с поста министра по делам международного развития, равноправия и женщин», — написала она.

Доддс объяснила решение об отставке несогласием с решением премьер-министра Кира Стармера уменьшить финансирование агентства по международному развитию (ODA).

«Вы дали ясно понять, что не являетесь идеологическим противником международного развития. Но реальность такова, что решение уже преподносится в качестве продолжения линии президента Трампа по сокращению деятельности USAID», — добавила бывший министр.

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