Раскрыт вероятный сценарий встречи Зеленского и Уиткоффа в Стамбуле

Коррупционный скандал станет главным фоном возможной встречи украинского лидера Владимира Зеленского и специального представителя президента США Стивена Уиткоффа в Стамбуле. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц .

Он не исключил, что представитель США передаст Зеленскому резолюцию Белого дома на его план по завершению военных действий, который появился в СМИ в начале ноября.

Документ якобы включал вывод ВСУ из Донбасса без ввода российских войск, гарантии для русскоязычных граждан, отказ от вступления НАТО и внешних гарантий безопасности, освобождение политических заключенных, проведение выборов и отказ от возвращения утраченных территорий военным путем.

В открытых источниках найти сообщения о таком предложении украинских властей не удалось.

«Реален ли этот план или является уткой, пока неизвестно. Но очевидно, что у Зеленского из-за коррупционного скандала и кризиса на фронте остается все меньше пространства для маневра», — подчеркнул Коц.

Военкор добавил, что пока неизвестно, состоятся ли эти переговоры вообще.

О предстоящем визите в Стамбул для встреч с партнерами для возобновления переговоров по урегулированию конфликта Зеленский сообщил накануне. Украинский лидер подчеркнул, что у него есть наработанные решения, которые он вынесет на обсуждение.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в день приезда Зеленского в Стамбул прилетит специальный посланник президента США, который присоединится к переговорам с украинским лидером.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объявил, что российской делегации в Стамбуле не будет, так как никакого предложения о возобновлении переговоров от украинской стороны не поступило.