Раскрыт сценарий невоенного захвата Тайваня Китаем
CSIS: Китай способен захватить Тайвань без стрельбы объявлением карантина
Власти Китая способны подчинить Тайвань своей воле без ведения боевых действий, изолировав остров от внешнего мира, через объявление карантина. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на исследование Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
Авторы отметили, что во введении вокруг Тайваня «серой зоны» Китаю не нужно задействовать войска. Достаточно только береговой охраны и других служб безопасности на море, чтобы полностью закрыть вход в порты острова и прекратить поставки энергоносителей с материка.
Аналитики подчеркнули, что Китай может даже не задействовать свою армию в будущем конфликте, поставив власти Тайваня и поддерживающих их США в положение инициаторов боевых действий ради сохранения автономии острова.
«Карантин — это операция правоохранительных органов по контролю за морским или воздушным движением в пределах определенного района, в то время как блокада носит преимущественно военный характер и рассматривается как акт войны», — говорится в тексте доклада.
Оказать достойное сопротивление остров не сможет. В береговую охрану Китая входят 150 больших кораблей и 400 судов меньшего размера. Это без учета флотов Агентства морской безопасности, морской полиции и других правоохранительных служб.
При этом карантин легко распространят не только на море, но и на воздушные перевозки, чтобы полностью отрезать Тайвань от внешнего мира.
Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин заявил о попытках США подтолкнуть его к военному захвату Тайваня. По его словам, он не попался в эту ловушку.