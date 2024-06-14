Китай назвал независимость в Тайване несовместимой с миром

Минобороны КНР: независимость Тайваня будет означать войну

Фото: Unsplash

Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган.

Так он прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о возможности использовать Вооруженные силы США на Тайване. Сяоган назвал недопустимым иностранное вмешательство в этот вопрос и подчеркнул, что «это дело более 1,4 миллиарда китайцев».

«Следует отметить, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе, независимость Тайваня будет означать войну», — указал Сяоган.

Он призвал Соединенные Штаты осознать опасность сепаратистских настроений на острове и не поддерживать независимость Тайваня.

В начале июня Байден в одном из интервью допустил привлечение военных США в случае «вторжения» Китая на Тайвань. При этом еще в январе он отмечал, что США не поддерживают независимость Тайваня и привержены принципу одного Китая.

Универсального робота для разных жизненных сценариев создали в МФТИ

Путин предложил миру мир

Фейковый билет в НАТО. Украина получила договор ни о чем

Появился внятный план. В мире не смогут проигнорировать заявление Путина по Украине

⚽️Чемпионат Европы по футболу: все скандалы и расклады

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте