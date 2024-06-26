Раскрыт смысл сделки Ассанжа с США

Сделка основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа с прокуратурой США ставила главной целью защиту источников информации журналиста от раскрытия в суде. Об этом в интервью ABC заявил бывший глава аппарата ЦРУ Ларри Пфайффер.

Пфайффер считает, что задержка приговора Ассанжу объясняется «дипломатическими раздражителями» в Британии и Австралии. Бывший разведчик признал, что был бы «очень удивлен» президентскому помилованию журналиста.

Джулиан Ассанж признал себя виновным в шпионаже и получил пятилетний срок, который фактически уже отсидел в британской тюрьме. После этого его освободили.

Политический советник Сергей Маркелов в беседе с журналистами назвал Ассанжа «занозой» для политической элиты США, пояснив: его кейс демонстрирует, что у политиков есть претензии к военным, «военные тоже слабые» и к ним есть много вопросов.