Политический советник Маркелов заявил, что Ассанж является «занозой» для политической элиты США

Политический советник Сергей Маркелов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об освобождении из-под заключения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

По его словам, Ассанж является «занозой» для политической элиты США.

«История с Ассанжем и все эти утечки, весь его кейс — это показатель того, что у политиков есть претензии к военным. Это пример того, что военные тоже слабые. И к военным имеется масса вопросов, и в данном случае к разведсообществу», — добавил Маркелов.

Советник считает, что ни демократам, ни республиканцам в преддверии предвыборной гонки невыгодно «трепать» такой кейс.

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