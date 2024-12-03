Раскрыт смысл отказа США и Германии в приеме Украины в НАТО

Выступившие против приема Украины в НАТО власти США и Германии испугались обострения в отношениях с Россией, которое станет последствием такого шага. Об этом написали журналисты газеты The Wall Street Journal в статье, посвященной смене риторики президента Украины Владимира Зеленского о мирном соглашении при условии вступления страны в евероатлантический альянс.

Источники журналистов среди западных политиков заявили, что против вступления Украины в альянс жестко выступили США и НАТО, объяснив, что не хотят эскалации в отношениях с Россией в условиях, когда контакты уже находятся на минимальном уровне.

«Официальные лица в Вашингтоне, Берлине и других городах обеспокоены тем, что приближение Украины к альянсу может обострить противостояние Запада с Россией», — пояснили собеседники.

При этом источники подчеркнули, что украинские власти настаивают на том, что министры иностранных дел государств НАТО выпустили общие рекомендации по приглашению страны в альянс. По данным агентства Reuters, единения по этому вопросу в преддверии встречи в Брюсселе среди глав внешнеполитических ведомств стран блока нет.

В этой связи европейские чиновники призвали украинские власти дождаться инаугурации нового президента США Дональда Трампа, чья команда готовит план по завершению конфликта. Источники добавили, что, несмотря на нервное настроение, команда Зеленского прислушалась к этому совету.

Президент Украины в конце ноября назвал условием прекращения конфликта вступление страны в НАТО со всеми подконтрольными ей территориями. Он добавил, что после завершения боевых действий займется возвращением утраченных областей дипломатическим путем.