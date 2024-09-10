Раскрыт секрет сбросившего вес Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удивил свое окружение резким сбросом веса. Как сообщил портал Blikk , политик изменил режим питания, а также перешел на регулярные силовые тренировки «русским методом».

Так венгерские журналисты назвали занятия с использованием гирь, которые получили популярность во времена Советского Союза.

По данным издания, Орбан занимается со спортивным инвентарем до пяти раз в неделю и даже берет гири с собой в заграничные поездки, чтобы не срывать процесс сброса веса.

Ранее своим секретом похудения поделился российский певец Ярослав Дронов, известный как Shaman. Он пояснил, что в молодости весил 92 килограмма, но после взятия питания под контроль лишний вес ушел быстро. Исполнитель подчеркнул, что сохранить форму помогает работа, во время которой он забывает о еде.