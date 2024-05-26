Раскрыт рецепт салата, которым Лукашенко угощал Путина

В салат Лукашенко «Молодость», которым он угощал Путина, входили лук и сметана

По данным издания, основной ингредиент салата — лук-перо. Его нужно порезать, потом потолочь и смешать со сметаной. В смесь добавляется небольшое количество огурцов, натертых тонкой соломкой. Потом салат смешивается с натертым яйцом.

Ранее стало известно, какими еще блюдами Лукашенко угощал Владимира Путина. На ужин российскому президенту предложили традиционные блюда белорусской кухни: драники, запеченную картошку по-деревенски, мачанку с грибами, холодник, белорусское сало и грибной суп. Больше всего Путину понравились маринованные грибы и домашний сальтисон.

На десерт Лукашенко предложил Путину чай с хворостом, кобринское мороженое, клубнику с медом и горячие творожные шарики.