Раскрыт главный страх Запада перед Россией

Западные страны после начала спецоперации опасались, что Россия в ходе конфликта задействует ядерное оружие. В результате входящие в НАТО страны выпустили предупреждение, что ответным ударом уничтожат Черноморский флот. С таким заявлением выступил бывший командующий американскими войсками в Афганистане и экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус.

Он подчеркнул, что власти европейских стран рассматривали эти риски очень серьезно.

«Это привело к предупреждению, что в случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот», — привела заявление Петреуса украинская газета «Европейская правда».

Американский генерал добавил, что спустя некоторое время председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди попросили президента России Владимира Путина не использовать ядерное оружие в конфликте.

Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, политолог Сергей Караганов ранее заявил, что предоставление ВСУ права на обстрелы из дальнобойного оружия по российской территории предоставит стране право ответить ядерным ударом.

Он напомнил, что доктрина об использовании ядерного оружия сейчас находится на пересмотре. По его мнению, туда необходимо включить понятие «ядерная эскалация», чтобы дать противникам понимание, что Россия готова перейти на использование тяжелого вооружения в случае угроз в свой адрес.