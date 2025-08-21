Раскрылся неожиданный смысл послания Мерца Трампу

Мерц специально надел галстук со слонами на саммит в Вашингтоне

На встречу в Белый дом немецкий канцлер Мерц подобрал себе галстук с рисунком слонов. Это было сделано неслучайно, рассказал РИА «Новости» представитель правительства Германии Штеффен Майер.

Чиновник объяснил, что глава немецкого кабинета министров всегда внимательно относится к своему внешнему виду и его выбор аксессуаров не бывает случайным.

Выбор Мерцем галстука со слонами Майер назвал «очень осознанным» — хотя каких-либо дополнительных комментариев о причинах подбора узора он не дал.

Однако послание немецкого канцлера считать просто. Республиканская партия, которая выдвинула Трампа на пост президента США, использует слона в качестве своего неофициального символа. Вероятно, Мерц в очередной раз высказал уважение хозяину Белого дома.

Канцлер Германии известен своей склонностью к принтам на галстуках с разными животными. С тем же Трампом он летом 2025 года встречался в галстуке с пингвинами.

Выступление Мерца 18 августа в Белом доме едва не привело к дипломатическому скандалу. Трампу не понравились его высказывания о прекращении огня между Россией и Украиной.