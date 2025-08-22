Раскрылось, что обещали Путину по НАТО в 2000 году
Клинтон называл расширение НАТО безопасным для России
В США опубликовали рассекреченные материалы о переговорах президента Билла Клинтона и Владимира Путина в Кремле летом 2000 года. Часть бумаг разместила на своем сайте организация National Security Archive.
По данным из этих документов, Клинтон во время беседы уверял российского лидера, что расширение Североатлантического альянса на восток никак не угрожает Москве.
Он также высказывал готовность обсудить возможность вступления России в Североатлантический альянс.
Клинтон, как утверждает National Security Archive, признавал, что с самого начала понимал чувствительность темы для России и считал важным дать гарантии безопасности.
Американский лидер не хотел, чтобы Москва и Вашингтон смотрели друг на друга как на прямую угрозу.
Вместе с тем рассекреченные документы указывают, что уже на следующий день Клинтон занял более осторожную позицию и не был столь откровенен в вопросе возможного сближения с Москвой.
В 2022 году Владимир Путин рассказывал об этой беседе в интервью Такеру Карлсону.
«„Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно?“ Вдруг он сказал: „Ты знаешь, это интересно, я думаю, что да“», — говорил президент России.