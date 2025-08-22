Раскрылось, что обещали Путину по НАТО в 2000 году

В США опубликовали рассекреченные материалы о переговорах президента Билла Клинтона и Владимира Путина в Кремле летом 2000 года. Часть бумаг разместила на своем сайте организация National Security Archive .

По данным из этих документов, Клинтон во время беседы уверял российского лидера, что расширение Североатлантического альянса на восток никак не угрожает Москве.

Он также высказывал готовность обсудить возможность вступления России в Североатлантический альянс.

Клинтон, как утверждает National Security Archive, признавал, что с самого начала понимал чувствительность темы для России и считал важным дать гарантии безопасности.

Американский лидер не хотел, чтобы Москва и Вашингтон смотрели друг на друга как на прямую угрозу.

Вместе с тем рассекреченные документы указывают, что уже на следующий день Клинтон занял более осторожную позицию и не был столь откровенен в вопросе возможного сближения с Москвой.

В 2022 году Владимир Путин рассказывал об этой беседе в интервью Такеру Карлсону.

«„Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно?“ Вдруг он сказал: „Ты знаешь, это интересно, я думаю, что да“», — говорил президент России.