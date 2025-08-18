Раскрылись тайные условия сделки Израиля и ХАМАС

ХАМАС согласился освободить часть удерживаемых в Газе израильских граждан. Об этом сообщила газета телеканал The Times of Israel .

Информацию предоставил изданию арабский дипломат. По его словам, главный переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя представил премьер-министру Катара Мухаммеду бин Абдель Рахману аль-Тани обновленное предложение о прекращении огня и освобождении заложников.

Из документа боевики исключили большинство требований, которые привели к провалу переговоров в прошлом месяце.

По словам дипломата, предложение предусматривает освобождение 10 живых заложников в обмен на 150 палестинских заключенных, находящихся под стражей. Перемирие продлится 60 дней. Сделка предусматривает и передачу тел убитых ХАМАС заложников.

Иерусалим ранее настаивал на том, что больше не заинтересован в частичных сделках. Израильские власти говорили, что согласятся прекратить боевые действия только в том случае, если ХАМАС немедленно освободит всех заложников, разоружится и разрешит демилитаризацию Газы.

Нетаньяху также хотел, чтобы Израилю предоставили полный контроль над безопасностью в секторе