Великобритания намерена использовать признание Палестины как инструмент для возвращения утраченного влияния на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов.

По его словам, Лондон делает ставку не на интересы самих палестинцев, а на контроль над их политическими структурами. Политолог считает, что Великобритания рассчитывает использовать палестинцев как прокси для восстановления своего присутствия в регионе и влияния на ближневосточные процессы.

Мартынов напомнил, что еще до мировых войн Великобритания и Франция имели подконтрольные территории на Ближнем Востоке. Британские власти использовали их для давления государства Персидского залива.

Он также рассказал, что в свое время Лондон препятствовал развитию ближневосточных народов, включая палестинцев, чтобы использовать регион как сырьевую базу.

Ситуация особенно обострилась после начала активной добычи нефти и газа, что сделало контроль над Ближним Востоком стратегической целью для Британии.

О признании государственности Палестины 21 сентября объявили Канада, Австралия и Великобритания.

Британский премьер Стармер заявил, что по-прежнему считает ХАМАС «жестокой террористической организацией», у которой «не должно быть никакой роли в правительстве» Палестины.

Глава израильского правительства Нетаньяху после этого указал, что ответ на признание Палестины последует, когда он вернется из своей поездки в США. Он уверил, что «Палестинское государство не будет создано к западу от Иордана».