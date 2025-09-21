«Награда за террор». Нетаньяху резко высказался о Палестине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшие дни страна ответит на призывы к созданию палестинского государства. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров накануне своей речи на Генеральной ассамблее ООН, политика процитировала The Times of Israel .

Нетаньяху заявил, что намерен «сражаться» против подобных инициатив, которые, по его словам, представляют угрозу для существования Израиля.

Он назвал признание Палестины «абсурдной наградой за террор», напомнив, что такие шаги, по его мнению, оправдывают действия ХАМАС.

«В ООН я представлю правду — правду Израиля, но и объективную истину о нашей борьбе со злом и нашем видении реального мира — мира через силу», — отметил премьер.

Он добавил, что международное сообщество услышит позицию Израиля уже в ближайшие дни. После выступления в ООН Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Как подчеркнул израильский лидер, эта встреча станет четвертой с начала второго президентского срока Трампа.

В воскресенье, 21 сентября, палестинское государство признали Великобритания, Канада и Австралия. США против таких действий возражали.