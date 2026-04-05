Раненого кота отправили посылкой из Австрии в Германию без еды и воды
Сотрудники сортировочного центра в Австрии обнаружили в посылке, которая направлялась в Германию, раненого кота. Об этом сообщила газета Krone.
Животное нашли случайно — оно выскочило из коробки, в которой должно было провести больше суток без еды и воды.
Кота посылкой отправил 20-летний молодой человек. Изначально он заявил, что питомца «украли». Владельца кота признали виновным в жестоком обращении с животными и осудили на полгода условно.
Ранее СМИ сообщил, что в России могут повысить штраф за жестокое обращение с животными до одного миллиона рублей. Поправки в Уголовный кодекс подготовил сенатор Айрат Гибатдинов.
