Раненный во время митинга колумбийский сенатор Урибе перенес две операции

Колумбийские врачи провели две сложнейшие операции получившему ранения во время выступления на предвыборном митинге сенатору от партии «Демократический центр» Мигелю Урибе. Медики отказались от прогнозов, отметив, что политик остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщила газета Infobae .

Сторонники Урибе вышли на митинги в Боготе и Медельине, чтобы выразить поддержку кандидату на пост президента.

Правительство Колумбии объявило об усилении охраны всех кандидатов, заявивших о желании принять участие в выборах главы государства в 2026 году. Их дома взяла под охрану национальная полиция.

Министр обороны Колумбии Педро Санчез объявил награду в три миллиарда песо (более 720 тысяч долларов) за предоставление информации, которая поможет раскрыть заказчика покушения на сенатора.

Стрельбу по сенатору Мигелю Урибе открыл 15-летний подросток во время выступления политика на предвыборном митинге в парке в районе Модели на западе Боготы.

Кандидат в президенты получил два пулевых ранения в голову, что привело к черепно-мозговой травме, его также ранили ногу. Охранники политика открыли ответный огонь.