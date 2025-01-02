Раненный в шею турецкий дальнобойщик сумел проехать 30 км

Грабители избили водителя грузовика в Турции, чтобы украсть его топливо. Несмотря на ножевые ранения, мужчина проехал 30 километров до санатория и попросил помощи, сообщил NTV.
Нападение произошло в гараже перевозчиков в землях Коджаэли на северо-западе Турции. Трое незнакомцев потребовали у водителя тягача его дизельное топливо. Мужчина отказал, за это преступники избили его, ударили током и ножом в шею.
Пострадавший сумел вырваться, сесть в грузовик и уехать в сторону Анкары. Он преодолел 30 километров до центра отдыха в районе Явуз Султан Селим и обратился в экстренные службы. Скорая помощь доставила его в университетскую больницу Коджаэли. Жандармерия начала розыск преступников.
На севере Турции в провинции Бартын произошел крупный пожар. Из-за замыкания практически полностью сгорело деревянное здание отеля. Постояльцы успели выехать и не пострадали.
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