Раненный в шею турецкий дальнобойщик сумел проехать 30 км

Грабители избили водителя грузовика в Турции, чтобы украсть его топливо. Несмотря на ножевые ранения, мужчина проехал 30 километров до санатория и попросил помощи, сообщил NTV .

Нападение произошло в гараже перевозчиков в землях Коджаэли на северо-западе Турции. Трое незнакомцев потребовали у водителя тягача его дизельное топливо. Мужчина отказал, за это преступники избили его, ударили током и ножом в шею.

Пострадавший сумел вырваться, сесть в грузовик и уехать в сторону Анкары. Он преодолел 30 километров до центра отдыха в районе Явуз Султан Селим и обратился в экстренные службы. Скорая помощь доставила его в университетскую больницу Коджаэли. Жандармерия начала розыск преступников.

На севере Турции в провинции Бартын произошел крупный пожар. Из-за замыкания практически полностью сгорело деревянное здание отеля. Постояльцы успели выехать и не пострадали.