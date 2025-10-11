Ранения при стрельбе в немецком Гисене получили три человека
Bild: полиция начала поиски ранившего трех человек стрелка в немецком Гисене
Местом стрельбы в центре немецкого Гисена стала букмекерская контора, откуда врачи эвакуировали троих раненых. Об этом со ссылкой на представителя полиции сообщила газета Bild.
Собеседник журналистов подчеркнул, что ему неизвестно о тяжести травм пострадавших. Он отметил, что в результате происшествия никто не погиб.
Стрелок сбежал с места происшествия, поэтому полиция перекрыла все выходы с рынка, где находится букмекерская контора. Кроме того, по приказу правоохранителей в районе прекратил движение общественный транспорт.
Представитель полиции добавил, что ранения пострадавших показали, что устроивший стрельбу вооружен пистолетом или револьвером. Для поимки злоумышленника на место направили дополнительные силы.
О стрельбе неизвестного на центральной площади Гисена стало известно вечером в субботу, 11 октября. По предварительным данным, мужчина открыл огонь на рынке.
Всех пострадавших срочно доставили в больницу. Полиция оцепила место происшествия.