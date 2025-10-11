Ранения при стрельбе в немецком Гисене получили три человека

Bild: полиция начала поиски ранившего трех человек стрелка в немецком Гисене

Местом стрельбы в центре немецкого Гисена стала букмекерская контора, откуда врачи эвакуировали троих раненых. Об этом со ссылкой на представителя полиции сообщила газета Bild.

Собеседник журналистов подчеркнул, что ему неизвестно о тяжести травм пострадавших. Он отметил, что в результате происшествия никто не погиб.

Стрелок сбежал с места происшествия, поэтому полиция перекрыла все выходы с рынка, где находится букмекерская контора. Кроме того, по приказу правоохранителей в районе прекратил движение общественный транспорт.

Представитель полиции добавил, что ранения пострадавших показали, что устроивший стрельбу вооружен пистолетом или револьвером. Для поимки злоумышленника на место направили дополнительные силы.

О стрельбе неизвестного на центральной площади Гисена стало известно вечером в субботу, 11 октября. По предварительным данным, мужчина открыл огонь на рынке.

Всех пострадавших срочно доставили в больницу. Полиция оцепила место происшествия.