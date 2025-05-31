Гонщик Северюхин погиб на этапе чемпионата России по ралли «Пушкинские горы»

Штурман Никита Северюхин погиб во время чемпионата России по ралли в Псковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале компании ASMG .

«В результате инцидента, произошедшего на четвертом спецучастке ралли „Пушкинские Горы“, погиб штурман экипажа № 35 Никита Северюхин. Пилот экипажа № 35 Константин Тарасов не пострадал», — рассказали в ASMG.

Руководитель гонки, посоветовавшись с промоутером чемпионата и Кубка России ASMG и лидерами команд, решил прекратить ралли «Пушкинские Горы 2025» и отменить оставшиеся спецучастки.

«Компания ASMG выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты Северюхина. Мы окажем всю необходимую поддержку семье гонщика», — добавили в пресс-службе.

В Telegram-канале «Rally Fans Map» тоже выразили соболезнования семье и близким Северюхина Никиты.

«Грустно и больно осознавать, что чемпионат «Жизнь» для тебя завершен так быстро. Это первая за долгое время настолько тяжелая авария, и сейчас вся раллийная семья в потрясении», — сообщили авторы публикации.

Уроженец Ижевска Северюхин в 2025 году стал мастером спорта России. Министр спорта Михаил Дегтярев лично вручил ему удостоверение и нагрудный значок во время рабочей поездки в Удмуртию 27 февраля. Северюхину был 41 год.