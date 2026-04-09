«Раллийная гонщица и стерва». Пьяная британка перевернулась в фургоне с пятью детьми

DM: в Великобритании пьяная женщина попала в ДТП на скорости 130 км/ч

Британка Фэй Доусон получила 14 месяцев заключения за опасное вождение. Она села за руль фургона под действием наркотиков и алкоголя, превысила скорость и спровоцировала ДТП. Пострадали четверо детей из пяти находившихся в салоне авто, сообщило издание Daily Mail .

В марте 2025 года Доусон взялась развести детей по домам на своем Vauxhall Corsa. Садясь за руль, она призналась, что употребила спиртное и наркотики, поэтому пассажирам лучше пристегнуть ремни безопасности.

«Я раллийная гонщица и стерва. Садитесь сюда, рискуя жизнью», — сказала она.

Женщина разогнала фургон до 130 километров в час, выехала на встречную полосу и едва не врезалась в припаркованные автомобили в жилом районе. Один из пассажиров просил ее сбавить скорость, но Доусон его не слушала. В результате она потеряла управление, машина съехала на обочину и перевернулась.

Четверо детей в возрасте 14 и 15 лет получили травмы, один из них сломал позвоночник. Королевский суд Сток-он-Трента приговорил Доусон к 14 месяцам заключения и на 55 месяцев лишила прав.

