«Ракеты прилетели в стол переговоров». Захарова жестко ответила главе МАГАТЭ

Захарова: в стол переговоров между Ираном и Израилем прилетели ракеты

Американские ракеты при атаке на ядерные объекте Ирана «попали в стол переговоров». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Так она прокомментировала призыв генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о необходимости как можно скорее начать переговоры между Ираном и Израилем.

«В стол переговоров сегодня попали ракеты. Сложно было не разглядеть, откуда они прилетели» — написала она.

При этом Захарова задалась вопросом, почему на этом фоне все заявления остаются «приглаженными и обезличенными».

Ранее Гросси призвал допустить международных инспекторов к ядерным объектам Ирана. Он не исключил, что одному из них причинили значительный ущерб.

В ночь на 22 июня американские самолеты B-2 выпустили в сторону Ирана около 30 крылатых ракет Tomahawk. Президент США Дональд Трамп назвал это событие «историческим моментом».